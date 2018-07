Mais de 70 mil carros já desceram para a Baixada Santista Desde o meio-dia de ontem até o meio-dia de hoje 70 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista pelo sistema Anchieta-Imigrantes. No momento não há congestionamentos no sistema, que opera no esquema 5 x 5 (descida pelas pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes). O movimento é tranqüilo e sem acidentes graves na Rodovia dos Tamoios, que recebeu pouco mais de sete mil veículos nas últimas 24 horas em direção ao Litoral Norte. O mesmo ocorre na Rodovia Mogi-Bertioga, com movimento de 5.300 veículos também das 14 horas de sexta-feira até agora. A partir deste sábado o município de Santos (SP) contará com um esquema especial de trânsito durante a temporada de férias. A Operação Verão Trânsito Seguro 2008/09, que se estenderá até o dia 1º de março, contará com o reforço de cem agentes de trânsito distribuídos ao longo da orla marítima. Eles vão circular de bicicleta entre José Menino e Ponta da Praia.