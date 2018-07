Mais de 70 morrem em naufrágios no Congo

A Cruz Vermelha afirmou neste sábado que pelo menos 73 pessoas morreram na República Democrática do Congo em naufrágios ocorridos esta semana no país.

O incidente ocorreu no lago Mai-Ndombe. Segundo relatos da imprensa local, duas embarcações navegavam juntas no lago, amarradas por uma corda, e as duas naufragaram.

Uma delas era uma embarcação de carregamento de madeira, que não tinha permissão para transportar passageiros, afundou na quarta-feira devido ao mau tempo.

O presidente da Cruz Vermelha no país, Dominique Lutula, disse, em entrevista a uma rádio local, que 270 pessoas sobreviveram, mas que ainda há desaparecidos.

O lago fica a 400 quilômetros da capital Kinshasa, na província de Bandundu.