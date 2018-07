Mais de 75 mil veículos descem para o litoral paulista

Na chegada a Santos, motoristas enfrentam tráfego lento pela Anchieta, do km 64 ao 65, conforme a Ecovias. No entanto, para os motoristas que ainda planejam passar o final de semana no litoral paulista, o restante do Sistema Anchieta-Imigrantes segue normal.

Na rodovia Dutra, sentido Rio-São Paulo, há tráfego lento na pista expressa por conta de um acidente ocorrido no local. Do km 157 ao 161, o trânsito está lento, segundo a CCR, concessionária responsável. Já entre o km 215 e 219, a lentidão é justificada por obras na pista, em Paracambi. Na pista contrária, o tráfego também é lento, do km 219 ao 227. Por conta das obras, os motoristas trafegam em mão dupla na Serra das Araras (RJ).

Motoristas que seguem pela via Dutra no sentido São Paulo-Rio enfrentam lentidão do km 230 ao 227 pelo excesso de veículos. Em Nova Iguaçu (RJ), o grande volume de carros também deixa o tráfego lento na pista expressa, do km 176 ao 171. Na pista marginal, o trecho mais complicado é o do km 176 ao 175.

A pista expressa da rodovia Castello Branco sentido Capital (Leste) tem trânsito lento apenas do km 35 ao 36 devido a um acidente. Quem segue pela pista expressa da Castelo sentido Barueri encontra complicações do km 26 ao 24 também devido a um acidente no local. Já em direção ao interior de São Paulo (Oeste), o tráfego é lento do km 24 ao 25 por conta do excesso de veículos.

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, uma colisão entre dois caminhões bloqueia a faixa da direita e acostamento, no km 14, sentido São Paulo, segundo a Ecopistas. O tráfego é lento desde o km 20.

Há ainda retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, entre o km 527 e o 525, na região de Brumadinho (MG), devido a obras no km 525,5 que restringem o tráfego na faixa 1. O fluxo no local segue pela faixa 2 e acostamento. Na pista Sul (sentido São Paulo), porém, o tráfego segue sem retenção, na manhã de hoje.

Na Rodovia Anhanguera, não há complicações, de acordo com a CCR.