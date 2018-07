Mais de 770 mil veículos devem deixar SP no feriado

Os motoristas devem evitar, no sentido interior, circular entre 16h e 20h do dia 2, e das 9h às 13h do dia 3. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 16h e 20h do dia 6.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a estimativa é de que entre 160 e 257 mil carros usem as vias para descer à baixada Santista. No dia 3, a Operação Descida (7x3) será implantada das 9h às 16h. Nesse período, os veículos que seguem em direção ao litoral poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Imigrantes.

A Ecopistas, concessionária que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, estima que entre 240 e 270 mil veículos devem deixar São Paulo. Durante o feriado prolongado, a concessionária disponibilizará 46 viaturas para atender os usuários.