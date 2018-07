Mais de 7t de produtos são apreendidas em MS Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na última quarta-feira, mais de sete toneladas de produtos irregulares escondidos em um caminhão que trafegava pela Rodovia MS-164, na região de Maracaju, em Mato Grosso do Sul.A apreensão de 7.660kg de cobertores e mantas de origem estrangeira depois que os policiais abordaram um caminhão, com placas da cidade de São Bento, na Paraíba, conduzido por E.D.R., de 34 anos.