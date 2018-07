Mais de 8 mil árvores serão removidas A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo autorizou o corte e o replantio de 8.321 árvores que estão no aeroporto do Campo de Marte. A alteração no local foi pedida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que acusa interferência na visualização da pista de pouso e decolagem pela torre de controle. O fato, segundo a Infraero, elevaria os riscos de acidentes considerados graves. De acordo com informações da secretaria, a mesma quantidade de árvores cortadas terá de ser replantada dentro do sítio aeroportuário. / GHEISA LESSA, com REUTERS