Mais de 800 homens farão segurança de Obama no RJ Quatro blindados do tipo Urutu, do Exército, seis helicópteros e mais de 800 homens vão fazer a segurança do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de sua família durante a visita ao Rio de Janeiro. De acordo com o general Adriano Pereira Junior, comandante militar do Leste, os blindados ficarão posicionados nos locais em que Obama tiver atividades previstos, como a favela Cidade de Deus, que deverá visitar, e a Cinelândia, onde vai discursar.