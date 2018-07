Mais de 90% dos europeus votariam em Obama, indica pesquisa

Embora as pesquisas de opinião nos Estados Unidos indiquem uma corrida acirrada entre Obama e Romney, os eleitores europeus em sete países do norte da Europa expressaram apoio firme à reeleição do presidente democrata.

O republicano Romney, ex-investidor de capitais privados, é simplesmente um candidato de extrema direita na visão dos europeus, disse o diretor de pesquisa política e social do instituto, Joe Twyman.

"Para os padrões europeus, Obama é considerado de centro-direita ou inclusive de direita", disse Twyman à Reuters.

"E aí você tem Romney que é de extrema direita. É uma mudança forte em relação ao nível em que os europeus se sentem cômodos", manifestou.

Em um continente que enfrenta uma crise econômica e que conta com sistemas de assistência social que, segundo os investidores de bônus, são insustentáveis, a retórica da corrida presidencial norte-americana simplesmente é do agrado dos europeus.

"Acusações de socialismo (contra Obama) não têm impacto em países como a Dinamarca", disse Twyman.

A primeira-ministra dinamarquesa, Helle Thorning-Schmidt, reorganizou seu gabinete neste mês, apontando o líder do Partido Socialista Popular como ministro de Desenvolvimento e Comércio.

O presidente socialista francês, François Hollande, prometeu fazer com que os ricos paguem uma taxa de 75 por cento sobre o rendimento anual que supere 1 milhão de euros.

Twyman disse que o fato de Obama, que encantou muitos europeus com um discurso antes da eleição presidencial de 2008 no qual pedia o fortalecimento das relações entre Estados Unidos e Europa, ter sido o presidente por quatro anos o ajudou muito.

"As pessoas sabem muito mais de Obama do que de Romney. Depois de tudo, foi presidente por um tempo", disse.

Participaram da pesquisa 7.500 pessoas de Grã-Bretanha, Alemanha, França, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega.