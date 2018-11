Mais de 90 mil pessoas são atingidas por enchente no PI O número de pessoas afetadas pelas enchentes que atingiram o Estado do Piauí totaliza 90.370, espalhadas em 40 cidades, sendo que aproximadamente 63 mil estão desalojadas e outras 27 mil, desabrigadas. Os dados mais recentes foram divulgados hoje pela Defesa Civil do Piauí.