Mais de cem morrem em acidente de avião em Madri

Mais de cem pessoas morreram quando um avião de passageiros derrapou e saiu da pista durante a decolagem no aeroporto internacional de Barajas em Madri, Espanha, nesta quarta-feira, confirmaram autoridades espanholas à BBC. O avião MD 82 da empresa aérea Spanair seguia para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, no vôo 5022. De acordo com a Spainar, havia 164 passageiros e nove tripulantes a bordo. Há divergências sobre o número de feridos. A rádio estatal chegou a divulgar informações de que 35 pessoas teriam saído ilesas do acidente, mas outras fontes, como o jornal El Pais, falam em 26. Segundo o correspondente da BBC em Madri Steve Kingstone, o avião saiu da pista no terminal 4 e derrapou para o gramado ao redor. Há relatos de que o motor esquerdo teria se incendiado durante a decolagem. Imagens de TV mostraram fumaça saindo do local. As condições climáticas eram boas no aeroporto de Madri na hora do acidente. Bombeiros e dezenas de ambulâncias chegaram rapidamente ao local do acidente. Imagens deTV mostraram várias pessoas sendo carregadas em macas. O jornalista espanhol Manuel Moleno, que estava na região do aeroporto na hora do acidente, disse que o avião pareceu se desfazer em pedaços. "Nós ouvimos um grande choque. Daí paramos e vimos muita fumaça", relatou o jornalista, que disse ter visto 20 pessoas saindo dos destroços do avião. A reportagem da BBC contou mais de 70 ambulâncias deixando o aeroporto. A Spanair divulgou um comunicado confirmando que o vôo núemro JK 5022 se envolvera em um acidente às 14h45 (9h45 no horário de Brasília). A companhia aéria sueca SAS, que controla a Spainair, afirmou mais tarde que o acidente teria ocorrido às 14h23. De acordo com a Aena, empresa que administra o aeroporto, o avião deveria ter decolado às 13h. As informações sobre as nacionalidades dos passageiros ainda não foram divulgadas. O avião fazia um vôo codeshare com a empresa alemã Lufthansa, que informou estar investigando se havia alemães a bordo. De acordo com um porta-voz do governo espanhol, o primeiro-ministro José Luis Zapatero interrompeu suas férias e está a caminho de Barajas. O avião acidentada era um MD82, um modelo usado com freqüência em vôos dentro da Europa. De acordo com o Chrsi Yates, especialista da BBC para assuntos aeronáuticos, a Spanair tinha um histórico de segurança muito positivo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.