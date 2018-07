Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em SP Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida hoje pela Polícia Rodoviária em Presidente Prudente, extremo oeste paulista. A droga, que totalizava 512 quilos, era transportada por uma caminhonete com placa de São Paulo pela Rodovia Raposo Tavares. O motorista Douglas Vinicius Pinheiro da Costa não obedeceu a ordem de parar na primeira blitz em Presidente Venceslau. Houve perseguição e ele acabou preso ao tentar furar um outro bloqueio na base da corporação, com a ajuda do policiamento de rua da Polícia Militar (PM).