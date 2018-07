Mais de meio milhão tentam ingressos para velório de Jackson

Mais de meio milhão de pessoas já fizeram seus pedidos para participar do sorteio pela internet dos 17,5 mil ingressos para o velório público de Michael Jackson, a ser realizado na terça-feira no ginásio Staples Center, em Los Angeles.

No final da noite de sexta-feira mais de 524.330 pessoas já tinham se registrado segundo declaração do porta-voz da família Jackson, Ken Sunshine.

Os fãs que desejarem participar do evento - serão sorteadas 8.750 pessoas, cada uma com direito a dois ingressos - se registraram no site do Staples Center e o sorteio, aleatório, será realizado no domingo.

De acordo com a empresa AEG Live, proprietária do ginásio, 11 mil ingressos serão oferecidos para assistir ao velório dentro do Staples Center.

Outros 6,5 mil ingressos serão sorteados para assistir ao evento em um telão em um teatro próximo ao ginásio.

Os que forem selecionados, devem retirar os ingressos na segunda-feira. Originalmente, o site do Staples Center informava que apenas os moradores dos Estados Unidos poderiam se candidatar ao sorteio dos ingressos, mas Randy Phillips, da AEG, disse à BBC que os fãs de todo o mundo podem se inscrever.

Polícia

A polícia de Los Angeles espera que até 700 mil pessoas tentem chegar ao ginásio na terça-feira, mas a área estará fechada para os que não têm um ingresso.

As autoridades da cidade pediram que os outros fãs do cantor assistam ao velório de casa, pela televisão.

"Se você não tem um ingresso, se você não tem credenciais, você não apenas não terá permissão para entrar nestes locais, você não poderá entrar nesta área", afirmou Earl Paysinger, chefe de polícia assistente de Los Angeles.

As autoridades informaram que não vai ocorrer nenhum cortejo fúnebre e também não serão colocados telões do lado de fora do ginásio, apenas as organizações de imprensa terão acesso às imagens ao vivo, para transmissão pela televisão.

Em uma entrevista coletiva, o representante da família Jackson, Ken Sunshine, disse que os familiares queriam acomodar a maior quantidade de fãs possível no velório.

"É tudo é para os fãs", afirmou.

Michael Jackson vinha realizando os ensaios para a série de shows marcados para julho no Staples Center, onde o time de basquete da NBA Los Angeles Lakers faz seus jogos.

As últimas imagens do cantor em vídeo mostram Michael Jackson em um dos ensaios, dois dias antes de morrer, cantando a faixa They Don't Care About Us. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.