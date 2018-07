Mais de mil aves silvestres são apreendidas em Recife Mais de mil aves silvestres foram apreendidas hoje nas proximidades da feira do Cordeiro, zona oeste do Recife, na maior apreensão já realizada no Estado, de acordo com a Companhia Independente do Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), da Polícia Militar de Pernambuco, responsável pela ação.