Mais de mil cursos já reservam 50% das vagas

Nesses cursos, a menor nota de corte registrada foi no curso de História, bacharelado, da Universidade Federal do Maranhão, câmpus do Bacanga. O estudante ingressante com a menor nota tirou 389,74 no Enem. Era um candidato indígena, estudante de escola pública e havia apena uma vaga para esse perfil no curso. Sem contar essa vaga, a nota de corte mais baixa nesse curso foi de 576,90 - a concorrência ampla foi de 662,18.

Já no curso de Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a nota de corte para estudante de escola pública preto, pardo ou indígena foi de 805,95. Foi a maior nota de corte de cotistas entre todos que reservaram 50% das vagas para alunos de escola pública, respeitando critérios de cor de pele e renda. E só ficou atrás da concorrência ampla do curso de Engenharia Civil na mesma instituição.

Respeitando o que manda a lei - que exige, além do porcentual de escola pública, reserva de vagas para alunos carentes com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita e a manutenção da proporção de pretos, pardos e indígenas que existe em cada Estado - , as universidades têm autonomia para criar as concorrências e reserva de vagas. Nessa lista, as vagas são divididas em oito modelos de cotas: candidatos pretos, pardos ou indígenas com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita; candidatos pretos, pardos ou indígenas independentemente da renda - algumas instituições separam os indígenas, criando outra concorrência; candidatos com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa e candidatos com renda superior a essa, mas que tenham também estudado em escola pública.

Antes de chegar à meta de 50% em 2016, as instituições que ainda não respeitam essa marca devem seguir uma escala já definida: 25% em 2014 e 37,5% em 2015. / P.S.