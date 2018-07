Mais de mil pássaros são apreendidos em Juquiá (SP) Mais de mil pássaros eram transportados em condições precárias num carro abordado pela Polícia Ambiental, nesta terça-feira, 01, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Juquiá, no Vale do Ribeira. As gaiolas eram tão apertadas que 172 das 1.125 pequenas aves não resistiram e morreram sufocadas. Entre os pássaros, alguns são de espécies que estão em situação preocupante na natureza.