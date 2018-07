Mais de mil pessoas foram presas em SP no carnaval Mais de mil pessoas foram presas em São Paulo no carnaval deste ano, indicou balanço divulgado hoje pela Polícia Militar (PM) do Estado. O saldo de presos por crimes em flagrante é cerca de 45% maior em relação ao feriado do ano passado, quando 580 foram presos, contra 1.080 neste ano. O balanço ainda aponta que dos 3.017 motoristas submetidos ao teste do bafômetro, 125 foram autuados por dirigir sob efeito do álcool. Os dados divulgados pela PM apuraram o período entre 14h da sexta-feira e 12 horas de hoje, quando estava em vigor no Estado a Operação Carnaval 2009, com a participação de 16 mil policiais militares e 5 mil veículos por dia em todo o Estado. Ao todo, a polícia registrou 455 ocorrências de embriaguez (75% a mais do que em 2008) e 261 de tráfico de drogas (aumento de 8,75%). Foram apreendidas 179 armas de fogo, aumento de 33,58% ante 2008. Este ano, a PM contou com o adicional de 600 bafômetros. Mesmo com o aumento na fiscalização, o número de acidentes de trânsito cresceu cerca de 4,8% em todo o Estado, em comparação a 2008. No entanto, a gravidade dos acidentes foi menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. Nas rodovias paulistas, houve redução do número de vítimas fatais. Este ano, houve 155 vítimas graves e 42 fatais, contra 171 e 45 em 2008, respectivamente.