Mais de oito mil estão isentos da taxa da Fuvest

Segundo a entidade, a partir de hoje, o estudante que solicitou a isenção total ou parcial da taxa de inscrição do vestibular da Fuvest, que encaminhou a documentação constante do edital, poderá consultar o site da instituição para saber se está incluído entre os beneficiários.

Para saber se recebeu isenção, o candidato deve acessar site da Fuvest(www.fuvest.br) e entrar no seu perfil, usando o CPF e a senha que lhe foi fornecida por ocasião de seu cadastramento. Este ano o valor da inscrição é de R$ 120.

A inscrição no Concurso Vestibular Fuvest 2012 deverá ser feita no período de 26 de agosto a 9 de setembro, exclusivamente pela internet, no site criado para esse fim: www.fuvest.com.br.