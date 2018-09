Mais dois bueiros podem explodir no Rio

Os bueiros com risco foram identificados na Rua Bom Pastor, na Tijuca, na zona norte da cidade, e na Avenida Graça Aranha, no centro. Nesses locais, as equipes verificaram a presença de gás.

Desde o início da operação monitoramento independente, no dia 12 de agosto, foram encontrados 79 bueiros com alto risco de explosão na cidade. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo. O monitoramento independente de risco em bueiros terá duração de seis meses.