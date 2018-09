Mais dois bueiros têm alto risco de explosão no RJ Técnicos da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos identificaram mais dois bueiros com alto risco de explosão, na madrugada de hoje, na cidade do Rio de Janeiro. Os tampões foram localizados durante vistoria feita em 383 bueiros. Aqueles com risco foram identificados na Rua da Assembleia, no centro, e na Avenida Paulo de Frontin, na Tijuca, na zona norte.