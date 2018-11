Mais dois caixas são alvos de bandidos na Grande SP

O dono e os funcionários do supermercado Feitosa, na região de Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo, testemunharam, por volta das 20h30 de ontem, três criminosos explodirem um caixa eletrônico da Rede Banco 24 Horas instalado dentro do estabelecimento comercial.

O supermercado já fechava e uma das portas ainda estava entreaberta quando o trio, armado, invadiu o local, rendeu o proprietário e os empregados, que foram mantidos reféns nos fundos do estabelecimento enquanto os criminosos explodiam a máquina. Não se sabe por que, mas o cofre não foi levado.

Além dos explosivos, os bandidos utilizaram algumas ferramentas, como ponteiro e marreta. Nenhum suspeito foi detido por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, acionados pelas vítimas. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.

Às 2h30, bandidos arrombaram a porta e invadiram o supermercado Econ, no Jardim Trianon, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Moradores disseram à PM que viram vários homens encapuzados e armados de metralhadora e fuzis deixando o local em três ou quatro veículos.

Um caixa da rede Banco 24 Horas e parte do estabelecimento ficaram destruídos com a explosão. Cápsulas de calibre .40 foram encontradas em frente ao caixa, que teria sido metralhado pelos criminosos, que conseguiram escapar. Não se sabe ainda se o cofre da máquina foi levado.

Em relação aos ataques a caixas eletrônicos acompanhados e apurados pela reportagem do Estadão.com.br, já são 36 casos do tipo registrados desde o começo do ano na região metropolitana. Os ataques ocorreram entre as 20h30 e as 4h. São 18 casos na capital e outros 18 em cidades da Grande São Paulo.

Em 23 dos 36 ataques os criminosos utilizaram explosivos. Nestes 12 dias de maio, foram 10 ocorrências pelo menos, praticamente uma por dia. O saldo até o momento é de 16 bandidos presos e dois mortos em confronto com a polícia.