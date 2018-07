Mais dois corpos encontrados em navio, três pessoas resgatadas

Mergulhadores e equipes de resgate estão checando meticulosamente milhares de cabines no navio italiano Costa Concórdia em busca de 15 pessoas ainda desaparecidas depois de o enorme navio tombar com mais 4.229 passageiros e tripulantes a bordo.

Um dia após o desastre, equipes de socorro resgataram um casal sul-coreano que estava em lua-de-mel e um tripulante ferido dos destroços do navio, que está na costa da bela ilha de Giglio, no oeste da Itália, após ter batido em rochas na noite de sexta-feira.

O capitão do navio de luxo de 114.500 toneladas, Francesco Schettino, foi preso sob a acusação de homicídio culposo, por causar o naufrágio e abandonar o navio, informou a polícia italiana.

No início da tarde, mergulhadores procurando por sobreviventes, encontraram os corpos de dois homens em um ponto de encontro na parte submersa do navio, disseram as autoridades italianas.

Os corpos de dois turistas franceses e um peruano membro da tripulação foram encontrados no sábado.

A descoberta dos corpos no domingo acabaram com a euforia pelo resgate por helicóptero do comissário-chefe Manrico Gianpetroni, horas após equipes de resgate fazerem contato de voz com ele, preso dentro do navio de vários andares.

Gianpetroni, que quebrou uma perna, foi içado do navio em uma maca e levado para hospital.

"Eu nunca perdi a esperança de ser salvo. Foi um pesadelo de 36 horas", ele disse a repórteres.

Na madrugada de domingo, dois sul-coreanos foram resgatados de uma cabine.

Eles pareciam estar sem ferimentos, mas muito chocados. Na tarde de domingo, cerca de um quarto da parte do navio que ainda está acima da água foi checada. "Essa é uma cidade flutuante e é muito difícil", disse Luca Cari, porta-voz bombeiros em Giglio.

Os passageiros compararam o desastre ao naufrágio do Titanic. Pessoas pulavam ao mar, brigando por coletes salva-vidas, em pânico, quando o navio atingiu uma rocha e encalhou na hora do jantar na noite de sexta-feira.

Equipes de resgate, incluindo equipes de mergulho enfrentam a complexa tarefa de vasculhar mais de 2.000 cabines do navio- um resort flutuante, que ostentava um spa enorme, sete restaurantes, bares, cinemas e discotecas.

Paolo Tronca, um funcionário do departamento local de incêndio, disse que as buscas serão "durante 24 horas por dia", usando cães farejadores na parte do navio acima da água.

Enquanto isso, são investigados os motivos do naufrágio, por quê o navio tinha chegado tão perto da costa e as queixas amargas sobre a demora para a retirada de passageiros aterrorizados.

O promotor Francesco Verusio disse que as investigações podem ir além do capitão.

"Estamos investigando a possível responsabilidade de outras pessoas para tal manobra perigosa", disse ao canal de TV SkyTG24. "Os sistemas de comando não funcionaram como deveriam."

Ele disse que o navio havia chegado a 150 metros (metros) da costa, o que chamou de "incrivelmente perto".

Agnese Stella, uma dona de casa de 72 anos, que vive em Giglio há 50 anos disse à Reuters: "Ele veio muito perto (da praia), nunca chegam tão perto normalmente."

(Reportagem adicional de Silvia Ognibene, Edward Taylor e Joern Poltz; texto de Philip Pullella e James Mackenzie; Edição de Barry Moody)