Mais dois corpos são identificados em Sapucaia-RJ Mais dois corpos foram encontrados hoje sob a terra que deslizou na última segunda-feira no distrito de Jamapará, em Sapucaia, no centro-sul do Estado do Rio de Janeiro. Agora são 20 as vítimas das chuvas na cidade - 19 no deslizamento que soterrou oito casas e um Fusca e 1 no desabamento de uma casa, em outro bairro da cidade. Em todo o Estado do Rio, em 2012, a chuva já causou a morte de 22 pessoas - 19 em Sapucaia, uma em Laje de Muriaé e outra em Miguel Pereira.