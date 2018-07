Mais dois corpos são resgatados de naufrágio no MS A agência Fluvial de Porto Murtinho informou nesta sexta-feira, 26, ter encontrado mais dois corpos de vítimas do naufrágio da Chalana (espécie de barco-hotel) paraguaia Sueño do Pantanal em Porto Murtinho (MS). O primeiro resgate de hoje ocorreu no interior da embarcação, o segundo estava às margens do rio, a 5 km do Porto. Ao todo, já são cinco corpos resgatados, sendo três localizados nessa quinta-feira, 25. Nove pessoas continuam desaparecidas.