Mais dois moradores de rua morrem em Alagoas

De acordo com informações registradas no Instituto Médico Legal Estácio de Lima (IML), o adolescente, ainda não identificado, tinha aproximadamente 15 anos, cor branca, vestia camisa e bermuda, ambas de cor preta. No bolso da bermuda, os policiais encontraram uma "marica" - instrumento usado para consumir drogas. Até o final da tarde de hoje, a polícia desconhecia os motivos do homicídio e os autores dos tiros.

Outro morador de rua, também não identificado, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na manhã de hoje. Ele tinha sido internado no local, na semana passada, após ser agredido a golpes de tijolo, no bairro do Jacintinho. A polícia ainda não tem informações sobre suspeitos e autores do crime.