Mais dois PMs depõem hoje sobre caso Pesseghini Mais dois policiais militares que trabalhavam com a cabo Andreia Regina Bovo Pesseghini prestam depoimento nesta terça-feira, 27, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Andreia e outras quatro pessoas de sua família foram encontrados mortos em casa, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, no último dia 5. O filho da cabo, Marcelo Bovo Pesseghini, de 13 anos, é o principal suspeito de ter assassinado os pais, a avó e uma tia-avó e, em seguida, cometido suicídio.