Mais dois PMs são detidos na Baixada Santista

Na noite de quarta-feira, 2, três policiais militares já haviam sido detidos e também levados à Corregedoria. Eles são acusados de participar do grupo "Ninjas da PM", que é apontado como responsável pela morte de 23 pessoas em apenas oito dias no mês de abril, no litoral paulista. A prisão dos suspeitos só foi possível depois que três civis foram detidos à tarde, no Guarujá. Um deles delatou a participação de cinco PMs nos homicídios. Segundo a PM, nenhum informação adicional será repassada para não atrapalhar as investigações.