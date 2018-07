Mais duas favelas são ocupadas pela polícia no Rio Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque ocuparam na manhã desta quinta-feira as favelas do Rato Molhado, no Engenho Novo, e do Arará, em Benfica, ambas na zona norte da capital. Após o processo de ocupação, com prazo indeterminado, as duas comunidades passarão a fazer parte da área de atuação das UPPs do Jacarezinho e de Manguinhos, inauguradas na quarta-feira. Com elas, chega a 30 o número de UPPs no Rio. A promessa do governo do Estado é chegar a 40 unidades até 2014.