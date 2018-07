Mais empenhado, Palmeiras vence na estreia de Antônio Carlos

UNIDOS - Palmeirenses se reúnem após o 1.º gol de Robert

Nada melhor do que uma vitória num clássico para dar tranquilidade a uma equipe em crise. Na estreia de Antônio Carlos, o Palmeiras ainda não mostrou um futebol vistoso, mas teve mais empenho e soube aproveitar a oportunidade para melhorar o clima no Palestra Itália. Com dois gols do renegado Robert, venceu o São Paulo por 2 a 0 e deu esperança a seu torcedor, confiante no início de uma recuperação. "Não conseguimos corresponder com o Muricy (Ramalho, ex-treinador), ficamos tristes com a decisão de sua saída, mas a vida segue", disse o palmeirense Pierre. "Chegou o Antônio Carlos, que elevou nosso moral, e nada melhor do que uma boa vitória para coroar a chegada dele."

O clássico estava esvaziado. Inúmeros motivos: forte calor - algumas pessoas precisaram recorrer ao ambulatório médico do Palestra Itália -, medo da violência das torcidas organizadas, a pouca importância dada ao Campeonato Paulista e a crise palmeirense, que resultou na demissão d e Muricy na quinta-feira. Pouco mais de 13 mil pessoas foram ao estádio, público de constranger torcedores mais antigos, dos tempos em que esses confrontos eram cercados de expectativa e as arquibancadas apareciam lotadas.

Os são-paulinos, claro, eram minoria. Pouco mais de 2 mil. Mas protagonizaram a chamada "procissão do terror" do Largo da Batata até o Estádio Palestra Itália, gritando impropérios aos adversários, ameaçando os policiais que faziam a escolta, atrapalhando o trânsito e atemorizando os pedestres.

Os palmeirenses não se esqueceram das faixas. Já estavam estendidas desde o dia anterior em frente ao estádio. Ontem repetiram as reivindicações. "Cadê os reforços?", "Belluzzo incompetente", "Técnico racista, não", entre outros recados. Clima pesado.

Em campo, no primeiro tempo, o bom futebol foi castigado. Os zagueiros mostraram competência, os atacantes, ineficiência. O ataque palmeirense com Robert e Lenny era pouco produtivo, assim como o meio-campo tricolor, com Cicinho repetindo posicionamento do jogo contra o Barueri (vitória por 3 a 1, quinta-feira), bem aberto pelo lado direito.

Chances de gol só em chutes esporádicos de longa distância. O time que tentou mais foi o Palmeiras, pressionado pela crise. "A bola estava correndo muito e, por incrível que pareça, o ritmo dos dois times estava devagar. Piorar seria impossível", definiu, realista, o goleiro são-paulino Rogério Ceni.

Mas o jogo mudou para melhor no segundo tempo. E piorou para o São Paulo. Muito por causa de Rodrigo Martins Cintra. O árbitro deu o segundo cartão amarelo para Xandão depois de falta normal. Deixou o São Paulo com 10 jogadores aos seis minutos. Aos oito, Robert marcou um gol de cabeça - os são-paulinos reclamaram, sem razão, de que o atacante palmeirense teria usado a mão.

Os palmeirenses que foram a campo fizeram o Palestra Itália parecer lotado. Ainda mais quando Antônio Carlos resolveu pôr Marquinhos, que nem sequer era relacionado para as partidas por Muricy, em campo. A torcida, sempre irritada com o jogador, deu força. E, na segunda vez que tocou na bola, levantou na cabeça de Robert, que marcou o segundo gol. O gol dos renegados palmeirenses, já que o centroavante também não goza de grande popularidade entre o público, mas ontem saiu de campo aplaudido.