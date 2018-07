Mais forte tremor desde tsunami sacode Indonésia

Um forte terremoto, de 7,9 pontos na escala Richter sacodiu a Indonésia nesta quarta-feira. O epicentro do tremor - o mais forte na região desde o tsunami de 2004 - foi próximo ao litoral da ilha de Sumatra, a mais de 600 quilômetros da capital do país, Jacarta. O terremoto durou vários minutos e levou ainda a um alerta de tsunami. Alguns prédios chegaram a balançar e foram evacuados, segundo testemunhas. No entanto, ainda não há relatos de vítimas ou destruição. O tremor trouxe à tona a lembrança do tsunami de 2004, que matou mais de 130 mil pessoas depois de um forte tremor submarino. De acordo com as autoridades do país, o epicentro do tremor desta quarta-feira foi em uma área perigosamente rasa, o que levou a alertas às cidades costeiras de Sumatra. A Indonésia fica sobre uma região geológica repleta de vulcões e falhas e, por isso, freqüentemente é sacodida por terremotos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.