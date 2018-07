Mais leite com manejo do ambiente

Com o objetivo de aumentar a produtividade de leite em pequenas propriedades e estimular o manejo sustentável de pastagens, está sendo difundida entre pequenos criadores a prática do pastejo rotacionado agroecológico. ''O sistema, ao mesmo tempo em que é sustentável e não agride o ambiente, é coerente com as condições de pequenos agricultores'', explica o pesquisador da área de Agroecologia da Embrapa Meio Ambiente, João Carlos Canuto. Segundo Canuto, o modelo convencional de produção de leite baseia-se em uma adubação química intensa e em animais com genética diferenciada. ''A maioria dos pequenos pecuaristas, porém, não tem condições de investir em nenhum desses itens'', afirma o pesquisador. Uma das propostas do sistema agroecológico é substituir a adubação química, feita normalmente com uréia, pela adubação verde. No inverno, as opções mais comuns são o nabo forrageiro e a aveia. No verão, existe a possibilidade de plantar feijão-de-porco, guandu, crotalária e mucuna-preta, entre outras espécies. Além de ser mais barato, o adubo verde tem a vantagem de dispensar o uso de uréia, cujo impacto no ambiente pode ser grande se atingir o lençol freático, afirma Canuto. Para suprir a suspensão de adubação nitrogenada, a opção é cultivar espécies leguminosas, conhecidas pela capacidade de captar nitrogênio do ar e sintetizá-lo na raiz das plantas. ''É uma alternativa barata e ainda ajuda na conservação do solo'', diz o pesquisador da Embrapa. Entre as leguminosas testadas pelos produtores, o estilosante melhorado mineirão é o mais indicado. ''Ele ocorre naturalmente em áreas de pasto e é uma ótima opção para o período de seca, quando há falta comida e as vacas acabam perdendo peso.'' RODÍZIO O sistema alternativo propõe o ''rodízio'' dos animais por piquetes, conforme o pasto vai rareando. Quando o animal chega ao primeiro piquete o capim já cresceu novamente. ''O período que cada vaca permanece em cada piquete varia de acordo com o tamanho do piquete e o número de animais, mas o importante é não deixar o animal pastorear no mesmo lote por muito tempo, para não prejudicar a rebrota do capim'', ensina Canuto. Outra prática que compõe o pastejo rotacionado agroecológico é o plantio de árvores. A arborização do pasto, diz Canuto, proporciona maior ''conforto animal'', ao garantir sombra ao gado. ''As árvores também podem servir como fonte de alimento aos animais e até serem usadas para cercar os piquetes, substituindo a construção de mourões'', sugere. ''O plantio de árvores também ajuda a conservar a umidade do solo e cria um microclima mais favorável para o gado'', fala o pesquisador. Segundo Canuto, não há espécie ideal. ''Alguns criadores estão optando pelo ingá, que, por ser uma leguminosa, pode ser fonte de alimento aos animais. Outros produtores estão plantando a gliricídia, que tem como vantagem o rápido crescimento e a formação de uma boa galhada em um curto espaço de tempo. O importante é que seja uma espécie adaptada às condições da região e que cumpra a função desejada pelo criador.''