Mais Médicos: Mantega e Padilha podem ir ao Senado

Autor do requerimento, o senador Pedro Taques (PDT-MT) destacou a necessidade de esclarecimentos sobre notícias de que o trabalho de uma parcela dos médicos que atuarão no programa Mais Médicos estaria sendo terceirizado. "Do ponto de vista dessa comissão, o pagamento a um governo estrangeiro de remuneração por serviços prestados no nosso território suscita o temor de evasão fiscal, uma vez que a renda é aqui gerada e aqui deve ser tributada", destacou no requerimento.