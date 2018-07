Mais Médicos recebe inscrição de 1.920 estrangeiros

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as inscrições precisam ser validadas até o domingo e erros como esses poderão ser corrigidos, caso tenham sido feitos por engano. Outros 1.270 médicos estão atualmente matriculados em programa de residência e, se quiserem realmente participar, precisarão apresentar um documento mostrando que estão se desligando do curso. Do total, 15,3 mil profissionais ainda precisam finalizar seu cadastro.

Entre os municípios prioritários para o programa, 3.511 - 92% do total - também se inscreveram para receber profissionais. Os médicos que confirmarem sua inscrição precisarão apontar, por ordem de preferência, uma opção em seis diferentes tipos de municípios: capital, região metropolitana, bloco de cem municípios de maior vulnerabilidade social, cidades com mais de 20% da população em pobreza extrema, distritos sanitários indígenas e, por último, cidades que não estão em nenhum desses perfis.

Os profissionais brasileiros terão prioridade na escolha. Depois, virão os brasileiros formados no exterior e por último, os estrangeiros. Os critérios de desempate para os brasileiros são a existência de vaga no município na sua especialidade. Depois, o local de formação ser no mesmo Estado do município pedido. Por último, quem se inscreveu primeiro no sistema.