Mais Médicos vai atender demanda do Ceará, afirma Dilma Em discurso na cidade de Sobral, no Ceará, onde participou de cerimônia de anúncio de ações do programa Água Para Todos, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o Estado solicitou 743 médicos dentro do programa Mais Médicos. "Desses 743 médicos, mais seis médicos para o atendimento indígena, totalizando 749 profissionais, nós já temos 571 em atividade, beneficiando 1,9 milhão de pessoas", ressaltou. De acordo com a presidente, até o final deste mês, chegarão ao Ceará mais 157 médicos. "No fim de março teremos atendido a toda a demanda do Estado do Ceará. Isso é muito importante pois cumpre o que nós prometemos. E o meu (compromisso) era atender à demanda que levantamos", disse.