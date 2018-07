Mais municípios do AM entram em estado de calamidade Três municípios do Amazonas entraram em situação de calamidade pública: Anamã, Barreirinha e Careiro. O governo do Estado irá retirar as famílias das localidades. Na capital, o rio Negro ultrapassou a marca registrada na quarta-feira e chegou nesta quinta-feira aos 29,80 metros. De acordo com o secretário de Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Roberto Rocha, se estuda a retirada de pelo menos quatro mil famílias dos municípios em calamidades para partes mais altas da região onde moram.