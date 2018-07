MAIS MÚSICA Breno Silveira descobriu como fazer cinema popular no Brasil com '2 Filhos de Francisco' (2005): com música. O primeiro longa do diretor foi sobre Zezé di Camargo e Luciano. 'À Beira do Caminho', de 2012, tem um caminhoneiro fã de Roberto Carlos. E, agora, o aguardado Gonzaga - De Pai para Filho conta a conturbada história de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. O grande trunfo de Silveira, que também é o corroteirista, foi ter acesso a gravações de uma longa entrevista que Gonzaguinha fez com o pai - alguns trechos até são reproduzidos no filme, em forma de diálogo. A escolha dos atores também é acertada: o gaúcho Julio Andrade está a cara do Gonzaga mais novo, enquanto quem encarna belamente Gonzagão é Chambinho do Acordeon, também um sanfoneiro. RDF Pág. 60