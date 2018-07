Mais PMs que ativistas na Marcha da Maconha O ato pela liberação da maconha, marcado para ocorrer ontem às 16h20 no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, atraiu mais policiais militares do que manifestantes. Dez viaturas e 60 PMs compareceram para garantir que a liminar concedida pela Justiça, que proibiu a chamada Marcha da Maconha, fosse cumprida. E não houve a passeata. Um dos manifestantes apenas distribuiu rosas brancas e leu uma nota contra a decisão judicial: "ela está baseada em uma fantasiosa versão", disse.