Mais prazer, menos stress

A festa na entrada dos jogadores no Pacaembu foi bacana - balões, fogos, bandeiras. Tudo como manda o figurino. Mas bastou os uruguaios acharem o gol no comecinho pra bater velha angústia. Menos na arquibancada, porque a Fiel parecia até argentinos que não param de cantar, e mais dentro de campo. Jogadores experientes como Ronaldo e Roberto Carlos se irritaram a ponto de passar rasteiras toscas em adversários e poderiam ter sido expulsos, se topassem com juiz mais enfezado. Ficaram no lucro com o amarelo.

Quando dois sujeitos rodados como Ronaldo e Roberto Carlos apelam, é pra preocupar. Como admitiu Mano Menezes. O treinador fez análise ponderada, depois da virada em casa, e reconheceu que está na hora de encarar a Libertadores com a seriedade que merece qualquer competição, mas sem esse sufoco claustrofóbico. Coisa chata! Fala-se tanto que a ''Libertadores é a obsessão corintiana'' que até macacos velhos entram na pilha e perdem a cabeça.

Não precisa ser assim. Ganhar a taça é bonito, dá prestígio e carimba passaporte para o Mundial de Clubes. Porém, se não for campeão, não muda nada, a vida segue e haverá novas oportunidades. O perigo está na supervalorização - que tem como origem e fonte de alimentação também parte da crônica. Como o Corinthians dá ibope, tem gente que trata a Libertadores como a coisa mais importante do futebol. Exagero falso, sem espontaneidade, que leva a frustrações desmedidas.

Lembro que o Corinthians entrou em crise, em 1999 e 2000, depois de ser eliminado pelo Palmeiras. Em 2006, torcedores invadiram o campo no Pacaembu para bater em jogadores, após derrota para o River Plate. E por quê? Porque era a mesma conversa fiada de sempre: ''A Libertadores é o maior desejo da Fiel'', ''O Corinthians é o único grande de São Paulo que jamais foi campeão'', ''O Corinthians é favorito'' etc...

Escrevi aqui e repito: o Corinthians está tão bem cotado para brigar pelo título como Flamengo, Cruzeiro, Inter e São Paulo (que dormiu no ponto feio ontem na Colômbia). O quinteto se assemelha muito, em qualidades e deficiências. E, como há outros concorrentes - pois é, às vezes esquecemos desse detalhe - recomendo ficar de olho no Estudiantes e no Velez, times danados, que já fizeram estrago contra rivais brasileiros em finais, o último no ano passado.

O Corinthians jogou para o gasto na quarta-feira, teve em Elias seu ponto de referência, pelos gols e pela serenidade, e espantou a inhaca da estreia. Agora, o ideal é distrair-se. E como? Basta curtir um pouco mais o Campeonato Paulista, cumprir seu papel sem sobressaltos e encarar os próximos compromissos da Libertadores como etapas normais no caminho para o sucesso. Sem insônia, sem stress, sem complexos. E vamos parar com essa história de ''Libertadores é obsessão''?!

MORTOS ANÔNIMOS

Temo que mais uma vez haverá muito barulho e pouco resultado, após a morte de outro torcedor. Enquanto morrerem anônimos, como acontece a toda hora em nossas periferias, o assunto renderá dois, três dias de debates, indignação e projetos. Depois, passa, porque deixa de ser novidade - a fila tem de andar. Talvez algo venha a ser feito quando a tragédia atingir parente de algum tubarão nacional. Deus nos livre e guarde!