Mais quatro corpos são retirados do Morro do Bumba-RJ Aumentou para 33 o número de mortos no Morro do Bumba, em Niterói. Mais quatro corpos foram localizados no início da tarde de hoje. Os bombeiros resgataram dois corpos e, em seguida, outros dois foram localizados. Os trabalhos de resgate continuam no destroços do desmoronamento que atingiu cerca de 50 casas na última quarta-feira. Já passa de 200 o número de mortos na tragédia que assola o Estado do Rio de janeiro.