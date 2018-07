MAIS QUE UM CAFÉ No Paladar de ontem (17), Luiz Américo Camargo escreveu sobre a 1ª unidade do Glacê, em Santa Cecília. Com a mesma proposta de servir pratos triviais, a filial da Vila Madalena tem pratos fixos a cada dia (R$ 26), como o saboroso cuscuz marroquino com frango (5ª) e o grão de bico com ragu de lombo (sáb.). Há também opções de massas artesanais, como o bom nhoque à bolonhesa. Instalada na lateral da loja Uma, tem jeitão de café e é ótima opção para refeições fora de hora (ou que não têm hora para acabar). Há opções interessantes de sanduíches e ótimos doces, que mudam todos os dias. Torça para encontrar o bolo de maçã com especiarias, que vai bem com o espresso, da marca Orfeu. Camila Hessel