Mais real que a realidade O diretor e dramaturgo Leonardo Moreira é um dos mais brilhantes e inventivos criadores do teatro brasileiro da nova geração. Seus trabalhos à frente da Cia. Hiato (como 'O Jardim' e 'Cachorro Morto') já têm um lugar na história recente dos nossos palcos. Para construir Ensaio, que estreia hoje (18), escrita e dirigida por ele, Moreira uniu-se aos atores Maria Helena Chira, Rafael Primot e Fabricio Licursi. Jogando com a fronteira entre teatro e cinema (e, no limite, entre a realidade e a ficção - uma constante em seu trabalho), o espetáculo traz a história do encontro entre um roteirista e uma atriz muito parecida com sua ex-mulher. Ambos entram em um jogo