Mais ricos preferem frutas e alimentos light

Na pesquisa, os entrevistados foram divididos em quatro grupos de acordo com a renda. Entre os 25% mais pobres, o consumo diário de banana foi equivalente a um quinto da fruta. Os 25% mais abastados tiveram um pedaço maior - um terço.

O mesmo padrão foi verificado com a maçã, que teve consumo que equivale a meia fruta por mês na faixa mais baixa e de duas maçãs na renda mais alta, e com o tomate - uma colher de sopa cheia de tomate em tiras por semana para os mais pobres, duas e meia para os mais ricos.

A ingestão de leite desnatado também foi menor na classe mais baixa. No fim de um mês, o mais pobre terá consumido um copinho de 50 ml, já o mais rico, um copo duplo de 280 ml. A faixa superior também consumiu quase o dobro de doce à base de leite que a faixa mais baixa. "Além do baixo consumo de ferro, muitas mães dão sobremesas à base de leite para os filhos. O laticínio não deve ser consumido junto com as refeições porque o cálcio diminui a absorção do ferro", disse a nutricionista Tania Bottino.

Os alimentos in natura são mais consumidos na zona rural, enquanto os processados são mais frequentes na zona urbana. Os moradores de áreas rurais registraram médias maiores para o consumo diário de arroz, feijão, batata-doce, mandioca, farinha de mandioca e carnes salgadas. Na zona urbana, os moradores consumiram mais produtos prontos, como biscoitos recheados, iogurtes, salgados fritos, pizzas, refrigerantes, sucos e cerveja.