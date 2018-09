Mais rigor nas compensações

Essas obras, cuja conclusão está prevista para dezembro de 2012, são a compensação exigida pela administração municipal para os impactos no trânsito e no transporte provocados pela construção do JK Iguatemi, um complexo de edifícios comerciais na confluência da Marginal e da Avenida Juscelino Kubitschek, que deverá atrair mais de 7.850 veículos por dia a uma área da cidade há muito tempo já saturada.

A cada dia, circulam pela Vila Olímpia 465 mil pessoas, das quais só pouco mais de 21 mil moram na região. As demais são profissionais que ocupam milhares de salas em imensos edifícios comerciais construídos nos últimos anos. Veículos e pedestres congestionam as Ruas Funchal, Rocio, Helena, Gomes de Carvalho, Olimpíadas e Fidêncio Ramos.

Segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), existem 550 mil metros quadrados de escritórios na região da Vila Olímpia, uma área 57% maior do que a registrada dez anos atrás.

Isto leva boa parte dessa população flutuante a querer morar perto do trabalho. Entre 2008 e 2009, foram lançadas na Vila Olímpia 241 unidades residenciais e, nos primeiros cinco meses deste ano, conforme a Embraesp, outras 254.

Essa situação provoca críticas às normas municipais de compensação pelos impactos provocados por polos geradores de tráfego. A Lei 15.150, de maio de 2010, sobre a aprovação de projetos arquitetônicos e os serviços necessários para amenizar as consequências negativas para o sistema viário, considera polos geradores de tráfego os empreendimentos comerciais com mais de 120 vagas de estacionamento, locais de reunião para mais de 500 pessoas e prédios residenciais com mais de 500 vagas.

A análise dos projetos é feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que, segundo muitos urbanistas, avalia cada empreendimento isoladamente, sem considerar o efeito cumulativo do boom imobiliário para uma região inteira.

Na Vila Olímpia, por exemplo, a responsabilidade pela redução do impacto no transporte público e no trânsito local não deveria ser apenas dos empreendedores do JK Iguatemi, mas do conjunto de investidores cujos empreendimentos complicaram a situação na região.

Empresas instaladas em antigos condomínios da área conseguiram triplicar o número de profissionais que utilizam seus escritórios. As vagas de estacionamento dos condomínios tornam-se, assim, insuficientes e vans são contratadas para levar os funcionários até seus carros, em estacionamentos localizados cada vez mais longe.

Diariamente, na hora do almoço, do antigo esqueleto da Eletropaulo, hoje um prédio comercial que faz parte do complexo WTorre JK, partem 800 pessoas em vans para o Shopping Center Vila Olímpia, e uma pequena rodoviária funciona no subsolo para receber ônibus fretados que atendem às pessoas que trabalham ali.

Conforme reportagem publicada no Estado, nos últimos três anos, 133 novos empreendimentos considerados polos geradores foram cadastrados na CET, mas apenas 10% (12) tiveram de fazer obras viárias de grande porte para compensar os impactos no trânsito, e os responsáveis por apenas 5 novos polos tiveram de se preocupar com melhorias no transporte.

É muito pouco, pois esses empreendimentos criaram 102,9 mil novas vagas de estacionamento em shoppings, torres de escritórios, faculdades e igrejas evangélicas.

A compensação é necessária, mas, para que produza bons resultados para a cidade, é preciso haver mais rigor nas exigências feitas aos empreendedores.