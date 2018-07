Mais servidores municipais fazem greve em SP Além dos funcionários do Serviço Funerário, diversos outros servidores municipais de São Paulo entraram em greve hoje, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de SP (Sindsep). Cruzaram os braços também os funcionários da Secretaria do Verde; da Secretaria das Finanças e vários setores da Saúde. A principal reivindicação da categoria é o aumento salarial de 39%, referentes a janeiro de 2004 a dezembro de 2010. Segundo o secretário de assuntos jurídicos do Sindsep, João Batista Gomes, a greve deve continuar pelo menos até quinta-feira.