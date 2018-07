Mais três casos aumentam a crise do atletismo brasileiro

O atletismo brasileiro está afundado na maior crise de sua história. Depois da divulgação de oito casos de doping em cerca de um mês e meio, mais três vieram à tona ontem. Leonardo Elisário, do salto triplo, Fernanda Gonçalves, do salto em distância, e João Gabriel dos Santos, do salto com vara, foram flagrados em exame realizado no Campeonato Sul-Americano do Peru, em junho. O evento foi, para muitos atletas, a última oportunidade de obter índice para o Mundial de Berlim.

Segundo informação do reporter Roberto Salim, da emissora ESPN Brasil, Santos e Fernanda, ambos da equipe BM&F, teriam sido flagrados por uso de bolderona, anabolizante para aumento de força muscular, e exemestane, substância para terapias hormonais de pacientes com câncer de mama. A BM&F não quis se pronunciar sobre o assunto e avisou ter orientado seus atletas e respectivos técnicos - o saltador com vara é treinado por Elson Miranda, o mesmo de Fabiana Murer, enquanto Neilton Moura é o responsável pela preparação de Fernanda - a não comentar o caso até que a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) se pronuncie formalmente. De acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), casos de doping só podem ser divulgados em três situações: após confissão do atleta, depois de sua autorização ou, ainda, depois da confirmação de resultado positivo da contraprova.

Elisário abriu mão da confidencialidade, e por isso, é, por enquanto, o único caso já anunciado pela CBAt. O saltador, da equipe Rede, teve resultado positivo para o anabolizante stanozolol, que aumenta a força muscular. Por escrito, negou ter utilizado a substância e isentou seu técnico, Nélio Moura - o mesmo da campeã olímpica de salto em distância Maurren Maggi -, de responsabilidade.

PRIMEIRO A SABER

Nélio conta que foi o primeiro a saber do problema do pupilo. "A CBAt me ligou na quarta tentando localizar o Leonardo, que estava em Maringá, passando férias com a família", contou o treinador. Segundo o técnico, o triplista ficou bastante atordoado ao tomar conhecimento da notícia de seu caso - a ponto de demorar a entender o que estava acontecendo - e garantiu não ter ingerido ou usado nada ilegal. A contraprova já foi solicitada. "Temos esperança de que o segundo exame o inocente. Falei com o Leonardo e me pareceu bastante sincero ao dizer que não tomou nada. Confio 100% nele", afirma o treinador. Ainda de acordo com Nélio, Elisário garante não ter feito nada de anormal enquanto estava no Peru que possa explicar o resultado positivo. "Ainda acredito que houve algum erro."

VAZAMENTO

O treinador só lamenta que o caso de seu atleta tenha "vazado" antes da análise da contraprova - foi divulgado pela TV -, quebrando a regra de confidencialidade a que os esportistas profissionais têm direito. "Mas, uma vez que tudo foi tornado público, não há por que negar." A equipe Rede não quis se pronunciar sobre o assunto ou confirmar a notificação de seu atleta.

UM ESPORTE ABALADO

Cronologia

4/8/2009

A CBAt anuncia o maior escândalo de doping do País. Além de Lucimar Teodoro (4 x 400 m), que já havia sido flagrada, outros cinco atletas, que se preparavam para o início do Mundial de Berlim, tiveram resultado positivo (EPO, eritropoietina) em exame surpresa: Bruno Lins (4 x 100m), Jorge Célio da Rocha Sena (200m e 4x100m), Josiane da Silva Tito (4x400m), Luciana França (400m com barreiras) e Lucimara Silvestre (Heptatlo).

5/8

Os atletas, que já estavam na Alemanha para o Mundial e foram suspensos, desembarcam no Brasil. Técnico de três dos cinco envolvidos, Jayme Netto admite culpa e anuncia o fim da carreira. O treinador Inaldo Sena também é punido.

3/9

A Rede Atletismo, a quem pertenciam os atletas suspensos, acaba com a equipe de velocidade.

8/9

Marcos Felix, maratonista, é suspenso por uso de prednisolona

17/9

Marcelo Moreira, arremessador de peso, é flagrado com a substância mefentermin.

Ontem

É revelado o doping de mais três: Leonardo Elisário (salto triplo), Fernanda Gonçalves (salto em distância) e João Gabriel dos Santos (salto com vara)