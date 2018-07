Mais três corpos são retirados de escombros de prédios no Rio Bombeiros retiraram mais três corpos sob os escombros dos três prédios que desabaram no centro do Rio de Janeiro, elevando para sete o número de mortos, e continuam em busca nesta sexta-feira de cerca de 20 desaparecidos, com poucas esperanças de achar sobreviventes.