Mais três ordens judiciais garantem vista da redação Mais três estudantes conseguiram ontem ordens da Justiça Federal do Rio de Janeiro para ter acesso à correção da prova de redação do Enem e pedir revisão, caso considerem necessário. Agora já há pelo menos cinco decisões nesse sentido no País: quatro no Rio e uma no Rio Grande do Sul. A advogada Isadora Girão, que anteontem já havia obtido a primeira decisão em favor de uma carioca, foi a autora desses outros três pedidos atendidos no Estado. As quatro decisões foram emitidas pelo juiz federal Marcel Correa. Ele ordenou que em até 48 horas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem, permita que os estudantes vejam suas provas corrigidas.