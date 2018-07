Mais um banco é alvo de ataques na Paraíba Outra agência bancária sofreu um ataque no Estado da Paraíba, durante a madrugada desta quarta-feira, 29. De três a quatro homens, segundo a Polícia Militar, chegaram em um carro e com explosivos detonaram os caixas eletrônicos de uma agência no Banco do Brasil, na cidade de Jacaraú, no litoral do Estado.