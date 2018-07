Mais um bueiro explode no Rio Mais um bueiro explodiu no centro do Rio de Janeiro, hoje (29) à noite, mas ninguém foi atingido. A peça, situada na esquina das avenidas Almirante Barroso e 13 de Maio, começou a soltar fumaça às 18h15, segundo os bombeiros. Minutos depois, a explosão fez a tampa subir mais de um metro, afirmaram testemunhas.