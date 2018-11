O maior deslizamento de terra em Niterói ocorreu na noite da terça-feira da semana passada, no Morro do Bumba, quando mais de 50 casas foram soterradas. As moradias foram construídas ao longo dos últimos 30 anos num terreno onde há 50 anos funcionava um lixão. Foi a pior catástrofe relacionada à ocupação desordenada nesta temporada de chuvas.