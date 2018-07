Mais um corpo é encontrado em praia na Bahia

Ontem, os corpos de mais duas vítimas da queda do helicóptero foram encontrados. No início da madrugada, foi resgatado o corpo da estudante Mariana Noleto, de 20 anos, namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio, Sérgio Cabral. No fim da tarde, um pescador encontrou o empresário e piloto do voo, Marcelo Mattoso de Almeida, de 48 anos.

Já haviam sido resgatados os corpos de Luca Kfuri de Magalhães, de 3 anos, Gabriel Kfuri, de 2 anos, e a babá deles, Norma Batista de Assunção, de 49 anos. Fernanda Kfuri, de 34 anos, foi socorrida com vida após o acidente e levada para o Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu.

Acidente

Sete pessoas estavam a bordo da aeronave. Chovia e havia neblina no momento do acidente, segundo as autoridades locais. O motivo do acidente está sendo investigado. O helicóptero Esquilo prefixo PR-OMO decolou do aeroporto da cidade com destino ao condomínio de luxo Jacumã Ocean Resort, na Fazenda Jacumã, ao norte da praia do Outeiro, ainda no distrito de Trancoso.

Durante o voo, o piloto não fez contato com o controle de tráfego aéreo local. A última visualização da aeronave no radar ocorreu 16 minutos após sua decolagem, a aproximadamente 23 km, em direção ao mar, com relação ao aeródromo de Porto Seguro. O voo, porém, tinha previsão de durar apenas 10 minutos.